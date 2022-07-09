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13:40 09.07.2022

Рада посилила підтримку регіонального розвитку

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Рада посилила підтримку регіонального розвитку

Верховна Рада посилила інституційну підтримку регіонального розвитку в Україні.

Ухвалення відповідного законопроєкту № 5323 Про внесення змін до Закону "Про засади державної регіональної політики" загалом підтримав 241 народний депутат на пленарному засіданні в суботу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Як пояснив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська Солідарність"), найбільш обговорюване і найважливіше нововведення полягає в переведенні стратегій розвитку територіальних громад з розряду "факультативних" в обов'язкові.

За словами парламентарія, це також може відкрити "друге дихання" для агентств регіонального розвитку, визначаючи завдання їх діяльності та можливі джерела фінансування. "Так, до ключових завдань агентств віднесено участь у розробці регіональної стратегії розвитку та проведенні моніторингу її реалізації, а також надання консультативно-методичної допомоги органам місцевого самоврядування в розробці стратегій, програм і проєктів", - зазначив Гончаренко.

 

Теги: #закон #підтримка #регіони

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