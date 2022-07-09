У результаті російської агресії в Україні кількість поранених дітей зросла до 647

У результаті російської агресії в Україні загинули 347 дітей та понад 647 постраждали, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Понад 994 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. Станом на ранок 9 липня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася - 347. Зросла кількість поранених - понад 647", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що цифри не остаточні, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 348, Харківській – 186, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31.

7 липня в результаті обстрілів окупантами м. Бахмут Донецької області зазнав тяжких поранень 12-річний хлопчик.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2116 навчальних закладів. Із них 216 зруйновано повністю.