Події

08:26 09.07.2022

На Київщині відновлено понад 50 пошкоджених окупантами об'єктів

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На Київщині відновлено понад 50 пошкоджених окупантами об'єктів

У Київській області відновили 52 об'єкти інфраструктури та житлового фонду, пошкоджених у результаті російського військового вторгнення. Роботи продовжуються на майже 250 об'єктах, повідомили у Департаменті регіонального розвитку Київської ОВА.

"За кошти з резервного фонду держбюджету вже завершено поточні ремонти на 52 об'єктах. Станом на сьогодні роботи тривають на 248 об'єктах", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі у п'ятницю.

В інформації уточнюється, що серед відновлених об'єктів – лікарні та школи, багатоквартирні та приватні житлові будинки, розташовані у Броварському, Бучанському, Вишгородському та Фастівському районах.

"У кожній територіальній громаді, яка зазнала руйнувань, продовжують працювати комісії, які фіксують пошкодження", – сказано у повідомленні.

У Київській ОВА нагадали, що уряд виділив 400 млн грн для виконання першочергових ремонтних робіт у Київській області, зокрема на заміну розбитих вікон та дверей, ремонт покрівель тощо.

 

 

 

Теги: #відновлення #київська_область

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