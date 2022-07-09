Зеленський привітав мусульман зі святом Курбан-Байрам

Президент України Володимир Зеленський привітав мусульман України та всього світу зі святом Курбан-Байрам.

"9 липня мусульманська громада починає відзначати Курбан-Байрам. Особливе свято, яке вчить жертовності та спрямовує людей на добрі вчинки", - сказав він у традиційному відеозверненні в ніч із п'ятниці на суботу.

"Я хочу привітати всіх мусульман України та світу і побажати, щоб царювання миру відновилося, а зло завжди програвало. На це особливо чекає кримсько-татарський народ. Я вірю, що настане рік, коли вітатимемо один одного у вільному Криму", - сказав також він.