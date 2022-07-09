Події

07:20 09.07.2022

Керівники Twitter подадуть до суду за відмову Маска купити їх соцмережу

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Керівники Twitter подадуть до суду за відмову Маска купити їх соцмережу

Керівництво Twitter має намір подати до суду на главу Tesla Ілона Маска, який заявив про відмову від угоди щодо купівлі соціальної мережі, заявив голова ради директорів компанії Брет Тейлор.

"Рада директорів Twitter зобов'язується закрити угоду за ціною та умовами, які були погоджені з паном Маском, і планує подати до суду, щоб забезпечити дотримання угоди про злиття. Ми впевнені, що отримаємо перемогу в суді в Делавері", - написав Тейлор у твіттері.

Раніше Маск повідомив Twitter про відмову від угоди з купівлі. "Пан Маск розриває Угоду про злиття, оскільки Twitter суттєво порушує численні положення цієї Угоди", - йдеться у листі її представника до компанії.

 

 

Теги: #сша #суд #twitter #маск

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