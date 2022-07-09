Події

07:04 09.07.2022

Зеленський: Завдання для місцевих адміністрацій – безпека, економіка, соціальні питання

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Зеленський: Завдання для місцевих адміністрацій – безпека, економіка, соціальні питання

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час нарад у Дніпропетровській області наголосив на безпеці, економіці та соціальних питаннях.

"Провів сьогодні наради з керівниками Дніпропетровської області в цілому та Криворізького району зокрема. Безпека, економіка, соціальні питання. Держслужбовці мають робити не тільки все можливе, а значно більше, щоб у військових умовах гарантувати людям нормальний рівень життя", - сказав він у традиційному відеозверненні в п'ятницю ввечері.

"Під час поїздки по Дніпропетровській області був на передових позиціях оборони, заслухав звіти командирів, подякував від імені всіх українців нашим хлопцям", - сказав Зеленський.

"Відвідав лікарню ім. Мечникова, лікарі яких зберегли життя та здоров'я для тисяч наших людей", - додав він.

Судячи з відеокартинки, Зеленський записував звернення в поїзді.

 

 

Теги: #війна #завдання #адміністрації

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