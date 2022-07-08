Події

20:10 08.07.2022

Прем'єр Естонії піде у відставку, щоб потім очолити новий уряд

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Прем'єр Естонії піде у відставку, щоб потім очолити новий уряд

Партії Реформ, Соціал-демократична партія (SDE) та "Батьківщина" у п'ятницю досягли угоди про створення правлячої коаліції Естонії.

У зв'язку з цим голова партії реформ та прем'єр-міністр Кая Каллас подасть у відставку з посади голови уряду, повідомляє газета Postimees.

Каллас повідомить у парламенті, що подає у відставку. Після цього президент Алар Каріс призначить її кандидатом у прем’єр-міністри. Потім Каллас виступить у парламенті з доповіддю про нову правлячу коаліцію і парламент має затвердити її на посаді прем'єра.

Після цього Каллас представить президентові склад нового уряду.

3 червня президент Естонії на пропозицію прем'єра звільнив із посад всіх 7 міністрів від партії Центру. Прем'єр запропонувала звільнити 7 із 14 міністрів у зв'язку із внутрішнім розколом у двопартійній коаліції. За її словами, для неї останньою і вирішальною обставиною стало те, що голосами партії Центру і опозиційної Консервативної народної партії, що керувала на той момент, в парламенті був відхилений законопроєкт про початкову освіту естонською мовою, схвалений раніше урядом на основі консенсусу.

 

 

Теги: #уряд #естонія

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