Події

17:53 08.07.2022

На другому Саміті перших леді та джентльменів обговорять теми внутрішніх переселенців, освіти, психічного відновлення і роль жінок - Зеленська

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На другому Саміті перших леді та джентльменів обговорять теми внутрішніх переселенців, освіти, психічного відновлення і роль жінок - Зеленська

У рамках другого Саміту перших леді та джентльменів відбудуться панельні дискусії, присвячені внутрішнім переселенцям, дітям, психологічному відновленню та жінкам, повідомила в ефірі телемарафону у п'ятницю дружина президента України Олена Зеленська.

"Перша тема буде присвячена внутрішнім переселенцям. Друга тема – освіта й діти. Вона також потрапила під вплив цієї кризи. Ми говоритимемо, зокрема, як зробити безпечними школи", - сказала вона.

"Третя – психічне та ментальне відновлення. Українці страждають не лише фізично, а й від того, як ми психологічно все це переживаємо. Остання присвячена жінкам – їхній ролі в державі, в оборонному секторі, в IT, освіті", – зазначила Зеленська.

За її словами, "ми маємо наголосити на ролі України і як світ об'єднався навколо нас".

При цьому, за словами Зеленської, обговорюватимуться і "конкретні речі – грантова допомога, вивезення людей на лікування за кордон".

Саміт, за її словами, відбудеться в режимі телемосту з Варшавою, Лондоном, одним із міст США, Брюсселем і "ще однією локацією на іншому континенті".

Раніше Зеленська анонсувала проведення цього саміту 23 липня.

Теги: #саміт #леді #джентльмени

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