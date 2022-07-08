У Запорізькій області залишаються в заручниках в окупантів 163 раніше викрадені місцеві жителі - обладміністрація

На окупованих територіях Запорізької області станом на 8 липня зафіксовано 393 випадки викрадення цивільного населення російськими окупантами.

Як повідомляється в телеграм-каналі Запорізької обласної військової адміністрації, з цієї кількості 230 осіб згодом було звільнено, 163 залишаються у заручниках.

"Представники РФ не розділяють українців на цивільних та військових, тому від постійного терору страждають усі категорії населення незалежно від віку, статі, професії, соціального статусу", - йдеться у повідомленні.

На сьогодні відомо про викрадення 46 представників місцевої влади, 32 підприємців, 32 керівників підприємств та організацій, чотирьох адвокатів, двох журналістів, п'ятьох дітей.

Також зазначається, що більшість викрадених мирних жителів Запорізької області не погоджувалися співпрацювати з окупантами, демонструючи підтримку України.

Обласна влада Запоріжжя наголошує на важливості оперативного інформування правоохоронних органів та органів державної влади про випадки викрадення окупантами мирних жителів.