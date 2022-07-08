Події

13:19 08.07.2022

Окупанти артилерією знищують навколишні села, щоб вийти на адмінкордон Луганської області – голова ОВА

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Окупанти артилерією знищують навколишні села, щоб вийти на адмінкордон Луганської області – голова ОВА

Російські окупанти з артилерії знищують навколишні села з метою вийти на адміністративний кордон Луганської області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Щоб вийти на адмінкордон Луганщини, росіяни артилерією знищують навколишні села(...) З усіх видів важкого озброєння вони не припиняють обстрілювати Білогорівку та Золотарівку. Використовують ствольну та реактивну артилерію.

Б'ють по будинках, по кожній будівлі, яка видається їм можливим укріпленням. Щоб просунутися, не рахують особистих втрат і не шкодують мешканців області", - написав Гайдай у телеграм-каналі у п'ятницю.

За його словами, "схожа ситуація і в населених пунктах Донецької області, розташованих поблизу кордону із Луганщиною".

 

Теги: #війна #луганська_область

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