Відмова від прийняття України до НАТО була історичною помилкою – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає відмову прийняти до НАТО Україну "історично помилковим рішенням".

"Я дуже радий, що Швеція та Фінляндія зробили цей вибір", - сказав він в інтерв'ю CNN, оприлюдненому у п'ятницю. "Це легше, розумніше, ніж кривава війна. Вибір світу, щоб прийняти Швецію та Фінляндію – це саме ті превентивні кроки, про які я багато разів говорив. Зробіть ці превентивні кроки, щоб не давати можливості Росії атакувати території та людей", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що "весь світ допомагає Україні. Хтось гуманітарно, хтось фінансово, зброєю, зброї не вистачає... США підтримують, двопалатна підтримка. Світ багато чого робить, а можна було просто прийняти Україну до НАТО".

Він нагадав вираз "Якщо Україна буде в НАТО – Росія нападе". "Ми не в НАТО, Росія напала. У мене не образа, це об'єднане рішення всіх членів НАТО. Ми говоримо про гарантії безпеки, про зброю, фінансову підтримку. А просто можна було, об'єднавшись, прийняти Україну до НАТО", - сказав він.

"Для України знаходили причини, чому нам там не бути. А Швецію та Фінляндію прийняли. Рішення – правильне, щодо України – рішення історично помилкове", - заявив Зеленський.