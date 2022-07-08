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12:47 08.07.2022

Обвинувачення України в нацизмі викликають агресію, але виглядають як анекдот – Зеленський в інтерв'ю CNN

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Обвинувачення України в нацизмі викликають агресію, але виглядають як анекдот – Зеленський в інтерв'ю CNN

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відчуває агресію через обвинувачення України в нацизмі, які водночас виглядають як анекдот.

"Коли я це чую від Росії, є два почуття: перше - агресія через цю несправедливість. Потім приходить друге почуття, більш справедливе. Мені смішно те, що вони говорять. Це виглядає як анекдот, як карикатура", - зазначив він в інтерв'ю CNN, оприлюдненому у п'ятницю.

"У такій державі, як Україна, з такою багатонаціональністю, з людьми, які спілкуються різними мовами, багато з яких російську мову знають краще, ніж багато росіян. Коли в однієї людини може бути українська, єврейська кров, білоруське, грецьке, російське коріння. Цим людям, які були окуповані під час Другої світової війни повністю… Наших предків немає, вони були розстріляні, тому що у них є єврейське походження, кров у них не така", - сказав він.

"Я вважав, що це минуло, але нині це повертається. Ці заяви – хворих людей. Над хворобою не можна сміятися, хворобу можна вилікувати. Але те, що я чую від них, – це хвороба, яка не лікується. Вони самі хотіли бути хворими", - сказав Зеленський

Теги: #нацизм #cnn #зеленський

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