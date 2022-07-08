Події

12:01 08.07.2022

Єрмак заявив про необхідність реформ судової системи, СБУ, ключових міністерств та відомств

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Єрмак заявив про необхідність реформ судової системи, СБУ, ключових міністерств та відомств

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що судова реформа залишається однією з необхідних для вступу до ЄС.

"Судова реформа, механізм підбору суддів та притягнення їх до відповідальності", - сказав він, виступаючи на конференції Forbes-Ukraine у п'ятницю.

Серед необхідних реформ він також назвав реформу СБУ. "Ми також маємо продовжити реалізувати план із деолігархізації України, щоб виключити вплив олігархів на ухвалення політичних рішень", - зазначив він, одночасно наголосивши на необхідності суттєвого посилення антимонопольного законодавства.

Єрмак також анонсував реформу ключових міністерств та відомств. "Держава має стати більш компактною і результативною", - сказав він.

Основними принципами для влади, за його словами, є "стандарти безпеки, верховенство права, цінність людського життя".

"Вступ до ЄС допоможе нам побудувати Україну, якою ми можемо пишатися", - заявив Єрмак, зазначивши, що "це (вступ до ЄС - ІФ-У) має відбутися "якнайшвидше".

Він також вважає за необхідне розвиток практик створення індустріальних парків та спецрежимів для IT-компаній.

Єрмак закликав бізнесменів "активніше вносити пропозиції та співпрацювати з урядом та Офісом президента". "Уряд разом із експертами має створити національний план щодо вступу до ЄС. План має бути максимально реалістичним", - заявив глава Офісу президента.

Теги: #суд #прокуратура #реформа #єрмак

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