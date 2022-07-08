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10:24 08.07.2022

Окрім перевірок ТЦ, у Києві можна розмістити покажчики розташування укриттів – столичний прокурор

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Окрім перевірок ТЦ, у Києві можна розмістити покажчики розташування укриттів – столичний прокурор

Поліція та Державна служба України з надзвичайних ситуацій перевірять дотримання правил евакуації в торговельних центрах Києва під час "повітряної тривоги", також є сенс візуалізувати покажчиками розташування укриттів у всьому місті, зазначає керівник Київської міської прокуратури Олег Кіпер.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Кіпер розповів, що після трагедії в Кременчуці столична влада ініціювала здійснення перевірок ТЦ щодо дотримання правил евакуації під час "повітряної тривоги". За його словами, запобігти тяжким наслідкам ворожих ракетних ударів можна, дотримуючись протоколу дій під час загрози.

"Перевірки проводитиме поліція спільно з ДСНС. У разі порушень цієї вимоги суб’єкту господарювання загрожує адміністративна відповідальність. Кримінальна ж настає, якщо порушення потягнуло тяжкі наслідки. Не хотілось би чекати на такі наслідки у столиці, тому такі перевірки потрібні", - пояснив прокурор.

Одночасно він наголосив, що важливо за допомогою медіа донести небезпеку нехтування сигналами "повітряної тривоги".

Керівник столичної прокуратури припустив, що звернеться до київської влади з проханням розмістити покажчики місцерозташування укриттів у столиці. "Можливо, ще одного листа місцевій владі скеруємо – є сенс візуалізувати, наприклад розмістити таблички із зазначенням напрямку укриття, алгоритму дій. Ми не можемо примусити київську владу в цьому напрямі працювати, але можемо робити кроки разом задля гарантування безпеки киян. Щонайменше там, де від нас щось залежить", – зазначив Кіпер.

Загалом, за його словами, значних проблем із укриттями у столиці немає. "Не думаю, що в Києві є серйозні проблеми з укриттям. Окрім бомбосховищ, у нас є метро, є багато будинків із підземними паркінгами", - сказав Кіпер.

Теги: #прокуратура #тц #кіпер_олег

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