Події

08:25 08.07.2022

Сейм Польщі одноголосно ратифікував вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

1 хв читати
Сейм Польщі одноголосно ратифікував вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Сейм Польщі (нижня палата парламенту) у четвер одноголосно схвалив приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО, повідомив представник польського Агентства внутрішньої безпеки Станіслав Жарин.

"Гарні новини! Сейм - нижня палата парламенту Польщі - одноголосним рішенням ратифікував документи щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО", - написав Жарин у твіттері.

Раніше протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО ратифікували Естонія, Ісландія, Канада.

Процес ратифікації вступу Швеції та Фінляндії до НАТО розпочався 5 липня.

Фінляндія та Швеція офіційно стануть членами НАТО після ратифікації всіма державами-членами альянсу протоколів про приєднання. Генсек альянсу Єнс Столтенберг зазначав, що процес може тривати кілька місяців.

Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до альянсу 18 травня. Обговорення заявок блокувала Туреччина, проте пізніше вона зняла заперечення. 29 червня керівництво НАТО вирішило запросити країни до складу альянсу.

 

 

Теги: #нато #польща #скандинавія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:22 05.07.2022
Резніков привітав Фінляндію та Швецію зі вступом до НАТО

Резніков привітав Фінляндію та Швецію зі вступом до НАТО

13:22 05.07.2022
Фінляндія та Швеція стали запрошеними до НАТО країнами, залишається процес ратифікації всіма союзниками - Столтенберг

Фінляндія та Швеція стали запрошеними до НАТО країнами, залишається процес ратифікації всіма союзниками - Столтенберг

20:22 04.07.2022
Фінляндія та Швеція завершили переговори щодо вступу до НАТО

Фінляндія та Швеція завершили переговори щодо вступу до НАТО

20:53 03.07.2022
Україна може стати членом Північноатлантичного альянсу через рік-два після закінчення війни – голова делегації Ради у ПА НАТО

Україна може стати членом Північноатлантичного альянсу через рік-два після закінчення війни – голова делегації Ради у ПА НАТО

07:46 03.07.2022
Байден надіслав до Конгресу лист про готовність Швеції та Фінляндії до приєднання у НАТО

Байден надіслав до Конгресу лист про готовність Швеції та Фінляндії до приєднання у НАТО

14:49 01.07.2022
Фінляндія не змінюватиме законів на догоду Туреччині - глава МЗС

Фінляндія не змінюватиме законів на догоду Туреччині - глава МЗС

17:03 30.06.2022
Байден: Союзники підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно

Байден: Союзники підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно

15:51 30.06.2022
Франція посилить військову допомогу Україні і зміцнить свій контингент на східному фланзі НАТО - Макрон

Франція посилить військову допомогу Україні і зміцнить свій контингент на східному фланзі НАТО - Макрон

12:35 30.06.2022
Якщо ми дозволимо Путіну перемогти в Україні, результати будуть руйнівними для світу - Кличко на саміті НАТО

Якщо ми дозволимо Путіну перемогти в Україні, результати будуть руйнівними для світу - Кличко на саміті НАТО

11:36 30.06.2022
Країни НАТО створюють фонд для нарощування технологічної переваги альянсу

Країни НАТО створюють фонд для нарощування технологічної переваги альянсу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Якщо подолати дракона, від якого тремтіло пів світу, випало нам – так тому й бути

Серце експрем'єра Японії Абе, який зазнав нападу, зупинилося

Нехай тепер кожен російський капітан бачить український прапор на о. Зміїному

Російська армія продовжує спроби встановити повний контроль над Луганською областю

Росіяни обстріляли Харків з "Урагану", кількість жертв зросла до трьох - поліція

ОСТАННЄ

Румунія тепер може постачати газ Молдові та Україні

Влада Японії зберігає мовчання про стан експрем'єра Абе

Британський депутат Тугенгат першим оголосив про намір балотуватися на посаду лідера консерваторів

За четвер українські військові знищили 12 окупантів, 3 одиниці техніки, склад боєприпасів – ОК "Південь"

Минулої доби від обстрілів у Донецькій області загинули шестеро людей, 21 - поранено

За добу на Харківщині зафіксовано понад 40 пошкоджень об'єктів цивільної інфраструктури в результаті ворожих обстрілів

Окупанти обстріляли дві громади на Дніпропетровщині, попередньо постраждалих немає

За добу харківські рятувальники здійснили 46 оперативних виїздів, піротехніки знищили 27 боєприпасів

За четвер окупанти один раз обстріляли Сумську область, жертв немає

Окупанти артилерією знищують навколишні села, щоб вийти на адмінкордон Луганської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА