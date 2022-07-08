Сейм Польщі одноголосно ратифікував вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Сейм Польщі (нижня палата парламенту) у четвер одноголосно схвалив приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО, повідомив представник польського Агентства внутрішньої безпеки Станіслав Жарин.

"Гарні новини! Сейм - нижня палата парламенту Польщі - одноголосним рішенням ратифікував документи щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО", - написав Жарин у твіттері.

Раніше протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО ратифікували Естонія, Ісландія, Канада.

Процес ратифікації вступу Швеції та Фінляндії до НАТО розпочався 5 липня.

Фінляндія та Швеція офіційно стануть членами НАТО після ратифікації всіма державами-членами альянсу протоколів про приєднання. Генсек альянсу Єнс Столтенберг зазначав, що процес може тривати кілька місяців.

Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до альянсу 18 травня. Обговорення заявок блокувала Туреччина, проте пізніше вона зняла заперечення. 29 червня керівництво НАТО вирішило запросити країни до складу альянсу.