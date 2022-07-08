Окупанти артилерією знищують навколишні села, щоб вийти на адмінкордон Луганської області

Російські окупанти з артилерії знищують навколишні села з метою вийти на адміністративний кордон Луганської області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Щоб вийти на адмінкордон Луганщини росіяни артилерією знищують навколишні села.(...) З усіх видів важкого озброєння вони не припиняють вогневий вплив по Білогорівці та Золотарівці. Використовують ствольну та реактивну артилерію. Б'ють по будинках, по кожній будівлі, яке видається їм можливим укриттям. Щоб просунутися, не рахують особові втрати та не шкодують мешканців області", - написав Гайдай у телеграм-каналі в п'ятницю.

Він зазначив, що "схожа ситуація і в населених пунктах Донецької області, які знаходяться поблизу кордону із Луганщиною".