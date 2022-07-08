Серце експрем'єра Японії Абе, який зазнав нападу, зупинилося

Колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе, який зазнав нападу під час виступу, доставлено до лікарні, повідомляють місцеві ЗМІ.

За даними правоохоронців, Абе не подає ознак життя. Уточнюється, що у нього зафіксовано зупинку серця.

Абе було доставлено до лікарні Медичного університету Нара.

Підозрюваного в нападі 41-річного Ямагамі Тецуя затримано поліцією на місці події, у нього вилучено зброю.

Як повідомлялося, Абе було поранено під час виступу в ході передвиборчої кампанії у місті Нара.

Інцидент стався об 11:30 (5:30 за київським часом).

За даними поліції, нападник стріляв в Абе позаду.

Репортер телеканалу NHK, який перебував на місці події, повідомляв, що почув звук, схожий на постріл і побачив колишнього прем'єр-міністра, який стікає кров'ю.

Абе непритомний був відправлений до шпиталю.

Тим часом, нинішній прем'єр-міністр Фуміо Кісіда перервав свою поїздку в рамках передвиборчої кампанії і екстрено повертається до Токіо.

У канцелярії прем'єр-міністра створено кризовий центр.