Серце експрем'єра Японії Абе, який зазнав нападу, зупинилося
Колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе, який зазнав нападу під час виступу, доставлено до лікарні, повідомляють місцеві ЗМІ.
За даними правоохоронців, Абе не подає ознак життя. Уточнюється, що у нього зафіксовано зупинку серця.
Абе було доставлено до лікарні Медичного університету Нара.
Підозрюваного в нападі 41-річного Ямагамі Тецуя затримано поліцією на місці події, у нього вилучено зброю.
Як повідомлялося, Абе було поранено під час виступу в ході передвиборчої кампанії у місті Нара.
Інцидент стався об 11:30 (5:30 за київським часом).
За даними поліції, нападник стріляв в Абе позаду.
Репортер телеканалу NHK, який перебував на місці події, повідомляв, що почув звук, схожий на постріл і побачив колишнього прем'єр-міністра, який стікає кров'ю.
Абе непритомний був відправлений до шпиталю.
Тим часом, нинішній прем'єр-міністр Фуміо Кісіда перервав свою поїздку в рамках передвиборчої кампанії і екстрено повертається до Токіо.
У канцелярії прем'єр-міністра створено кризовий центр.