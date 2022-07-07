Залужний і голова оборонного відомства Великої Британії обговорили оборону України

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і голова оборонного відомства Великої Британії (Chief of the Defence Staff) Ентоні Радакін обговорили плани оборони України.

"Було дуже приємно приймати в Україні начальника Штабу оборони Великої Британії адмірала сера Тоні Радакіна. Цей візит – потужний сигнал підтримки Збройних Сил України у боротьбі з російським агресором. Ми дуже плідно попрацювали на пункті управління, обговорили до деталей плани майбутніх операцій. Як військові, розуміємо ситуацію такою, як вона є, і віддаємо всі сили боротьбі за свободу", - написав Залужний у телеграм-каналі у четвер увечері.

Головнокомандувач зазначив, що "вдячний адміралу Радакіну та в його особі всьому Британському народу за непохитну підтримку України, допомогу і довіру!"