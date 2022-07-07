Уряд України погодив створення державного парку-пам'ятки "Межигір'я"

Кабінет міністрів України підтримав проєкт указу президента про надання "Межигір'ю" статусу парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, повідомляє "Урядовий портал".

"Відповідний процес був ініційований прем'єр-міністром України ще наприкінці минулого року. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України провело всю необхідну роботу та процес надання Межигір'ю статусу парку-пам'ятника вже на фінішній прямій. У територію парку буде включено 138,5937 га земель державної власності, що надаються йому у постійне користування. Відповідні процедури планується завершити упродовж 2022-2023 років, а ще за цей час розробити та затвердити проєкт утримання та реконструкції парку", – розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Зазначається, що після надання "Межигір'ю" статусу парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва, туристи, як і раніше, зможуть його відвідувати без обмежень. Однак на території буде встановлено належний природоохоронний режим для збереження її природної цінності.