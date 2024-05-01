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13:34 01.05.2024

У парку-пам'ятці "Межигір'я" розпочався процес передання майна в управління державі, після його завершення парк відкриють для відвідувачів

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У парку-пам'ятці "Межигір'я" розпочався процес передання майна в управління державі, після його завершення парк відкриють для відвідувачів

У парку-пам'ятці "Межигір'я" (с. Нові Петрівці Київської обл.) розпочався процес передання в управління державі активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні у справах експрезидента Віктора Януковича, повідомила речниця держустанови "Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір'я" Ірина Головатенко.

"Міжвідомча комісія у складі представників спеціальної адміністрації парку-пам'ятки "Межигір'я" спільно з Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) за участю представників Фонду державного майна України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розпочала роботу з передачі арештованого майна, яке рішенням суду передано в управління АРМА", - сказала вона агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

За її словами, до роботи комісії долучився представник громадської організації "НПУ "Межигір'я", яка з 2014 року відповідала за збереження майна парку, що дало змогу розблокувати ситуацію, яка виникла 29 квітня, коли невідомі особи намагалися перешкоджати доступу комісії до роботи.

Головатенко наголосила, що до завершення роботи комісії доступ відвідувачів до парку "Межигір'я" буде закрито, але комісія робить усе можливе, щоб прискорити цей процес. "Сьогодні було досягнуто домовленості про одночасну роботу кількох підкомісій, щоб максимально прискорити передання майна і відкрити парк для відвідувачів. Наразі ведуться першочергові роботи з огляду об'єктів енергетики", - сказала Головатенко.

"Офіційно про відкриття парку буде оголошено на ресурсі Спеціальної адміністрації парку-пам'ятки "Межигір'я" - https://mezhyhiria.mepr.gov.ua/. Просимо киян і гостей столиці звертати на це увагу", - наголосила спікерка.

Як повідомлялося, майно парку "Межигір'я" було заарештовано в межах кримінального провадження, досудове розслідування в якому здійснювали детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП. Ідеться про розслідування фактів привласнення експрезидентом майна, що розміщується на території урочища "Межигір'я".

Перевірка наявності та огляд майна "Межигір'я" - перший етап процесу передання заарештованих активів в управління держустанові "Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір'я".

У 2023 році Верховна Рада України ухвалила закон, яким було створено державну установу "Межигір'я" і який повернув у державну власність 138,6 га землі.

Після ухвалення у 2023 році закону про створення парку-пам'ятки "Межигір'я", усі права на майно та земельні ділянки було передано спеціальній адміністрації парку-пам'ятки "Межигір'я", яка тепер керує ними в межах державного управління.

Теги: #передача #майно #межигіря

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