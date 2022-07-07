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19:34 07.07.2022

"Нова Пошта Глобал" з 7 липня змінює тарифи на міжнародну доставку

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"Нова Пошта Глобал" з 7 липня змінює тарифи на міжнародну доставку

"Нова Пошта Глобал" (входить до групи компаній "Нова Пошта") із 7 липня змінює тарифи на міжнародні відправлення та доставку з міжнародних інтернет-магазинів, повідомила пресслужба компанії у четвер.

Так, Нова Пошта Глобал продовжує термін дії послуги "Речі з дому за кордон" зі знижками від 30% до 75%. Клієнти можуть надсилати особисті речі до 25 країн Європи, а розмір знижки залежить від зони доставки, до якої входить країна.

Тариф на доставку особистих речей до Польщі в рамках цієї послуги зменшується на 33%. Тепер доставка відправлення з України до Польщі складатиме: до 2 кг – 600 грн замість 800 грн, до 10 кг – 900 грн замість 1,2 тис. грн, до 30 кг – 1,5 тис. грн замість 2 тис. грн, до 70 кг – 3 тис. грн.

При цьому у зв'язку з подорожчанням пального вдвічі, зокрема й авіапального, тариф на "Глобальну доставку" в/із США підвищується на 20%, з інших країн та територій світу – на 10%. Так, доставка відправки вагою 0,5 кг із США коштуватиме 840 грн., а з іншої країни світу – від 1,1 тис. грн (залежно від країни).

Доставка документів вагою до 0,5 кг у США становитиме – 720 грн., а в іншу країну світу – від 880 грн.

Тариф на доставку відправлень із міжнародних інтернет-магазинів через сервіс NP Shopping вагою 0,5 кг збільшиться на $1-2 в залежності від країни. Тариф на посилки із США збільшується на $2 у середньому у всіх вагових категоріях.

Отже, доставка відправлення з інтернет-магазину вагою 0,5 кг складатиме: зі США та Англії – $7; з Польщі, Німеччини, Іспанії та Франції – $5; з Італії та Туреччини – $6.

 

 

Теги: #тарифи #нова_пошта

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