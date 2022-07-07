Окупанти обстріляли Харків із РСЗВ, поранено трьох мирних жителів - Синєгубов

У четвер, 7 липня, російські окупаційні війська обстріляли один із районів Харкова, за попередньою інформацією, з РСЗВ, є поранені серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, на цю хвилину від російських обстрілів постраждали троє осіб. Інформація оновлюється.... На місцях влучань працюють усі профільні служби: рятувальники, медики та правоохоронці", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

"Просимо жителів Харкова бути максимально обережними, без нагальної потреби не перебувайте на вулицях міста. Адже ворог б’є підступно, вражаючи житлові райони та цивільну інфраструктуру", - додав він.