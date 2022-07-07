Крадіжка української сталі Росією є військовим злочином – голова юрзабезпечення "Метінвесту"

Крадіжка української сталі Російською Федерацією - це не просто банальна крадіжка, це воєнний злочин - кримінальна дія на рівні міжнародного права, заявила директор із правового забезпечення групи "Метінвест" Світлана Романова в ефірі телеканалу "Україна 24" з приводу незаконного вивезення української сталі із портів Маріуполя.

"Бізнес однозначно не сидить склавши руки, і вживає певних дій. На сьогодні власники цього металу – наші підприємства "Азовсталь", ММК ім. Ілліча та "Запоріжсталь" – вже подали низку заяв про кримінальні злочини до поліції, СБУ Донецької області. Ці кримінальні справи вже зареєстровані, їм дається хід. Ми збираємо доказову базу, готуємося до відстеження шляхів проходження цього металу", - пояснила юрист.

Вона уточнила, що компанія точно знає, що перше відвантаження було здійснено на підсанкційному судні "Гранпрі", що належить ростовській компанії, яка до цього здійснювала свої рейси з Криму. Далі було ще два рейси.

Ми також працюємо над тим, щоб отримати доказову базу за допомогою супутникових знімків", - додала Романова.

За її словами, компанія подала звернення до Кабінету Міністрів із пропозицією запровадити санкції проти всіх залучених до цього процесу осіб. Також "Метінвест" повідомив усім клієнтам про те, що їм, можливо, пропонуватимуть сталь компанії, але іншими людьми – це викрадена сталь. Також компанія намагається працювати із міжнародними асоціаціями, щоб заблокувати поширення цієї сталі та на її продаж можливим покупцям в Африці, Азії та ЄС.

Вона наголосила, що крадіжка та інші такі дії кваліфікуються як військові злочини. Військові злочини згідно з Римським статутом міжнародного кримінального суду, де однозначно зазначено, що будь-яке посягання на майно, будь-яка крадіжка, будь-яке руйнування майна в межах воєнних дій, не зумовлене воєнною необхідністю, є воєнним злочином.

"Тому те, що зараз відбувається, це не просто банальна крадіжка, це воєнний злочин – кримінальна дія на рівні міжнародного права. Також це розуміють і міжнародне співтовариство, і наші клієнти, і люди, з якими ми спілкуємося. Хочеться вірити, що партнери України, насамперед Туреччина, яка контролює Босфор і виходи з Чорного моря, все ж таки допомагатиме нам у цьому і протидіятиме незаконному вивезенню нашого металу вже через акваторію Чорного моря та Босфор далі морськими портами по всьому світу", - пояснила директор, зазначивши, що Росія зокрема і прагне прибрати конкурента.

"Це і стратегія, і не стратегія одночасно. Почнемо з того, що я не вважаю, ніби це стратегія, тому що це банальна крадіжка. Росія – країна злодіїв, ми бачили це за діями російських солдатів, російських військових, які займалися мародерством у квартирах. Але сама РФ займається мародерством на державному рівні, і не соромиться, хвалиться своїми успіхами на федеральних каналах, заявляє про свої перемоги у вивезенні та націоналізації чужого майна, тому, з одного боку, це банальна крадіжка, банальна нажива, банальне посягання на чуже майно, банальне бажання збагатитись за рахунок іншого", - констатувала юрист.

З іншого боку, зазначає Романова, у вивезенні металу, зерна та іншого майна із захоплених територій є певна стратегія, оскільки війна ведеться не лише на полі битви, не лише зброєю. Перш за все, війна відбувається в економічному плані, тому основне завдання РФ, напевно, все ж таки прибрати конкурента. Усунути конкурента на зерновому ринку, усунути конкурента на сильному ринку металургії. Бо історично головними конкурентами для "Метінвесту" були російські виробники металопродукції.

"Тому стратегічно розумно припустити, що основна мета – знищити Україну не лише як державну формацію, а й знищити Україну як економіку, як сильного конкурента на певних ринках. А ми насамперед сильні та відомі у світі металом, з якого будуються хмарочоси, з якого будуються кораблі, з якого будується дуже багато об'єктів інфраструктури за кордоном, і, звичайно, зерном, яке продається по всьому світу і забезпечує багато країн, і стратегія Росії – це стратегія шантажу, шантажу голодом, газового шантажу, це моя особиста думка. Я вважаю, що в цьому також логічно побачити стратегію знекровлення економіки України", - пояснила топменеджер "Метінвесту".

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, у країнах Європи.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група СКМ (71,25%) Ріната Ахметова та "Смарт-холдинг" (23,75%) Вадима Новинського, які спільно управляють компанією.