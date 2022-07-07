Події

15:07 07.07.2022

Велика Британія й надалі підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, - Джонсон

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Велика Британія й надалі підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який у четвер висловив згоду на відставку з посади глави британського уряду, пообіцяв, що Сполучене Королівство й надалі підтримуватиме Україну та український народ у його боротьбі з російськими окупантами.

"Хочу звернутися до народу України. Я знаю, що ми у Великій Британії продовжуватимемо підтримувати вашу війну за свободу стільки, скільки буде потрібно", - зазначив Джонсон.

Раніше Джонсон оголосив, що згоден піти у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії, коли консерватори підберуть нового лідера.

Теги: #україна #підтримка #джонсон

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