Велика Британія й надалі підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який у четвер висловив згоду на відставку з посади глави британського уряду, пообіцяв, що Сполучене Королівство й надалі підтримуватиме Україну та український народ у його боротьбі з російськими окупантами.

"Хочу звернутися до народу України. Я знаю, що ми у Великій Британії продовжуватимемо підтримувати вашу війну за свободу стільки, скільки буде потрібно", - зазначив Джонсон.

Раніше Джонсон оголосив, що згоден піти у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії, коли консерватори підберуть нового лідера.