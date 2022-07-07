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14:35 07.07.2022

Ахметов передав на допомогу ЗСУ та на гуманітарні цілі 2,7 млрд грн

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Ахметов передав на допомогу ЗСУ та на гуманітарні цілі 2,7 млрд грн

Підприємства SCM, ФК "Шахтар" та Фонд Ріната Ахметова передали на допомогу Україні та українцям 2,7 млрд грн із початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомили у четвер у компанії SCM.

"З першого дня повномасштабного російського вторгнення бізнеси та ініціативи Ріната Ахметова надають підтримку державі, військовим та громадянам, щоб Україна змогла вистояти та перемогти, а люди - зберегти життя та здоров'я. З 24 лютого до 1 липня бізнес SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб "Шахтар" передали на допомогу 2,7 млрд грн або близько 90 млн доларів", - повідомили в компанії.

Гуманітарна допомога є одним із пріоритетних напрямів підтримки. Її напрями та обсяги визначаються у координації з центральною та місцевою владою. "Вкрай важливим напрямом залишається підтримка наших захисників - ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції та інших силових підрозділів. Захисники України регулярно отримують від бізнесів SCM амуніцію, автотранспорт, дрони, спеціальні технічні засоби (тепловізори, далекоміри, камери тощо), фортифікаційні споруди, одяг та взуття, аптечки та турнікети, рації, пальне та інші необхідні їм речі та аксесуари", - йдеться у повідомленні.

У червні Ахметов прийняв рішення вдвічі збільшити продовольчу допомогу найменш захищеним категоріям населення та вимушеним переселенцям. "Загалом для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із харчовими продуктами", - йдеться у тексті повідомлення.

Також Фонд займається наповненням музею "Голоси мирних" - найбільшого архіву свідчень українців про події війни з Росією. Наразі вже зібрано понад 25 тисяч історій людей, які постраждали від війни. Бізнеси "Метінвест" та ДТЕК за підтримки Фонду та міжнародних донорів реалізують проєкт "Рятуємо життя". В рамках ініціативи в Україну поставляються й ліки та вироби медичного призначення. Зокрема, до лікарень Запоріжжя та Кам'янського передано препарати та витратні матеріали на EUR238 тисяч. Також у прифронтових містах завдяки проєкту створюється стратегічний запас продуктів.

Загалом гуманітарна допомога бізнесів SCM, Фонду Ріната Ахметова та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 3 млн людей. З них понад 1,2 млн було охоплено Фондом. Продовжується і робота з підтримки громадян у містах та містечках присутності бізнесів SCM. У центрах підтримки на базі підприємств допомогу отримують і їхні працівники, і місцеві жителі, а також вимушені переселенці.

Теги: #ахметов #допомога #зсу

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