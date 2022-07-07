Події

10:42 07.07.2022

Псевдокерівник Нової Каховки підозрюється у викраденні журналіста та жорстокому поводженні

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Псевдокерівник Нової Каховки підозрюється у викраденні журналіста та жорстокому поводженні

Керівник незаконно створеної військової адміністрації у Херсонській області дав вказівку викрасти та незаконно утримувати журналіста обласної газети, внаслідок чого представник ЗМІ дістав тілесних ушкоджень, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури громадянину України заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі у четвер.

За інформацією прокуратури, підозрюваний, займаючи псевдопосаду керівника незаконно створеної новокахівської військово-цивільної адміністрації, за попередньою змовою з "радником голови ДНР", який фактично керує діями НЗФ на території Каховського району, дав вказівку викрасти журналіста Херсонської обласної газети "Новий день" за його професійну діяльність та громадянську позицію.

"12 березня 2022 року представники ЗС РФ та учасники незаконного збройного формування, застосовуючи фізичну силу, затримали журналіста і перевезли його до приміщення раніше захопленого райвідділу поліції. Там постраждалого прикували наручниками до батареї, допитували, погрожували розправою, били і незаконно тримали протягом тижня", - інформують у прокуратурі.

У повідомленні Офісу генпрокурора зазначається, що згодом журналіста відпустили, внаслідок таких дій він дістав тілесних ушкоджень різного ступеня важкості.

Досудове розслідування проводять слідчі Головного управління Нацполіції Херсонської області.

У прокуратурі нагадують, що раніше так званому "раднику ДНР", який фактично керував незаконними формуваннями на території Каховського району, повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та порушенні інших законів та звичаїв війни.

 

Теги: #прокуратура #викрадення #журналіст #херсонська_область

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