Окупанти з "градів" та артилерії 122-калібру обстріляли с. Лимани на Миколаївщині

Російські окупанти з "градів" та артилерії 122-калібру обстріляли с. Лимани на Миколаївщині, повідомив мер міста Олександр Сенкевич.

"Російські окупанти обстріляли село Лимани Миколаївської області реактивною системою залпового вогню "Град" та артилерією 122-го калібру", - написав мер у телеграм-каналі.

Він зазначив, що пошкоджено дитячий садок, будівлю адміністрації громади, знищено пожежну машину місцевої територіальної громади. Постраждалих немає.

Також опівдні в середу окупанти били по Широківській громаді - ворог пошкодив півтора десятка панелей сонячної електростанції. Поранено одного цивільного.