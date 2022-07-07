Події

08:07 07.07.2022

Окупанти з "градів" та артилерії 122-калібру обстріляли с. Лимани на Миколаївщині

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Окупанти з "градів" та артилерії 122-калібру обстріляли с. Лимани на Миколаївщині

Російські окупанти з "градів" та артилерії 122-калібру обстріляли с. Лимани на Миколаївщині, повідомив мер міста Олександр Сенкевич.

"Російські окупанти обстріляли село Лимани Миколаївської області реактивною системою залпового вогню "Град" та артилерією 122-го калібру", - написав мер у телеграм-каналі.

Він зазначив, що пошкоджено дитячий садок, будівлю адміністрації громади, знищено пожежну машину місцевої територіальної громади. Постраждалих немає.

Також опівдні в середу окупанти били по Широківській громаді - ворог пошкодив півтора десятка панелей сонячної електростанції. Поранено одного цивільного.

 

 

 

Теги: #обстріли #миколаївська_область

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