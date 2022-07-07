У с. Мар'янське перебито лінії електромереж у результаті обстрілів Дніпропетровщини військами РФ

У с. Мар'янське Криворізького району перебито лінії електромереж у результаті обстрілів Дніпропетровської області окупаційними військами РФ, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Напружена ніч із двома сигналами повітряної тривоги. Вчора пізно ввечері ворог влучив по селу Мар'янське, що у Криворізькому районі. У результаті обстрілу там перебиті лінії електромереж. На щастя, без жертв", - написав Лукашук у телеграм-каналі.

Він зазначив, що також окупанти обстріляли прикордонні території Зеленодольська та Великої Костромки. Руйнувань і постраждалих немає.

За словами голови облради, один із трьох постраждалих у результаті ворожого обстрілу Покровської громади залишається у вкрай тяжкому стані.

"Відомо, що двоє постраждалих - це велосипедисти, які проїжджали повз підприємства. Звичайні цивільні люди, не військові, для яких вечірня поїздка на велосипеді мало не обернулася трагедією через окупантів. Масштабну пожежу, що сталася на об'єкті, вдалося загасити", - написав він, додавши, що в інших районах Дніпропетровщини ніч пройшла тихо, ситуація контрольована, а російських військ в області немає.