Окупанти протягом середи обстрілювали ракетами Сумську область

Російські війська здійснили низку обстрілів по районах Сумської області в середу, в результаті чого пошкоджено цивільну інфраструктуру, повідомив голова військової обласної адміністрації Дмитро Живицький.

"Протягом дня ворог кілька разів обстрілював Миропільську, Краснопільську та Хотинську громади. Росіяни вели мінометний вогонь, запускали ракети з БМ21, скидали вибухівки з безпілотників. Постраждалих немає", - написав Живицький у телеграм-каналі.

За його словами, у Миропільській громаді ракета влучила в сарай під час ранкових обстрілів.

А по Юнаківській громаді протягом дня росіяни відкривали вогонь із кулеметів та різної стрілецької зброї.

Крім того, у першій половині дня середи прилетіли 4 ракети по Шалигінській громаді. Також ворог обстріляв із мінометів есманську громаду.

В результаті артобстрілів зі ствольної артилерії та ракетних систем залпового вогню по Новослобідській та Білопольській громадах в одному із сіл на прикордонні вибиті шибки в адмінбудівлі, вибиті шибки та посічені осколками фасад філії навчального закладу та пробита цегляна стіна.