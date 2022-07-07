Події

07:35 07.07.2022

За добу середи українські бійці знищили 38 окупантів, 9 одиниць техніки, 4 склади боєприпасів

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За добу середи українські бійці знищили 38 окупантів, 9 одиниць техніки, 4 склади боєприпасів

Минулої доби середи українські бійці знищили 38 окупантів, 9 одиниць ворожої техніки, а також 4 склади боєприпасів, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Підтверджені втрати противника складають: 38 рашистів, 1 танк Т-62, 2 мінометні комплекси 120-го калібру "Сані", 2 одиниці броньованої та 4 автомобільної техніки. А також 3 склади боєприпасів на Миколаївщині та 1 склад паливно-мастильних матеріалів у Херсоні", - сказано у повідомленні.

Також у командуванні повідомляють, що корабельне угруповання чорноморського флоту РФ збільшилося до 5 ракетних кораблів, 1 великого десантного корабля і 2 підводних човнів, що несуть разом 48 "Калібрів".

 

 

 

Теги: #україна #втрати #південь

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