Кулеба обговорив кроки щодо прискорення постачання важкого озброєння в Україну з Блінкеном

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив кроки щодо прискорення постачання важкого озброєння зі США в Україну з американським держсекретарем Ентоні Блінкеном.

"Говорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном напередодні міністерської зустрічі G20, на якій ми обидва поставимо в центр уваги російську агресію і запобігатимемо поширенню Росією брехні", - написав Кулеба у твіттері в середу.

Він також подякував США за військову допомогу для української армії.

"Ми скоординували кроки щодо прискорення постачання важкого озброєння зі США та інших партнерів", - підсумував Кулеба.