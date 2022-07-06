Події

20:41 06.07.2022

Кулеба обговорив кроки щодо прискорення постачання важкого озброєння в Україну з Блінкеном

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Кулеба обговорив кроки щодо прискорення постачання важкого озброєння в Україну з Блінкеном

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив кроки щодо прискорення постачання важкого озброєння зі США в Україну з американським держсекретарем Ентоні Блінкеном.

"Говорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном напередодні міністерської зустрічі G20, на якій ми обидва поставимо в центр уваги російську агресію і запобігатимемо поширенню Росією брехні", - написав Кулеба у твіттері в середу.

Він також подякував США за військову допомогу для української армії.

"Ми скоординували кроки щодо прискорення постачання важкого озброєння зі США та інших партнерів", - підсумував Кулеба.

 

 

Теги: #g20 #україна #мзс #розмова

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