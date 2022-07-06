Події

20:19 06.07.2022

У Криворізькому районі горіли поля та степи після обстрілів окупантів

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У Криворізькому районі горіли поля та степи після обстрілів окупантів

Російські окупанти вшосте за добу обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області у середу ввечері, зокрема, 4 рази вдарили по території Широківської об'єднаної територіальної громади, повідомляється на сторінці Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

"У Шестерні спалахнув житловий будинок і господарська споруда. Пожежа виникла і в степу – спалах на площі в 4 гектари. Є загроза розповсюдження вогню на полі із зерновими. Тушать вогонь 3 пожежні автомобілі. В Апостолівській та Нивотрудівській громадах через обстріл вдень горіли поля з пшеницею. Пожежа охопила 15 гектарів. Полум'я згасло. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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