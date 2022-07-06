Події

19:36 06.07.2022

Зеленський уперше в історії українсько-парагвайських відносин провів розмову із президентом країни

1 хв читати
Зеленський уперше в історії українсько-парагвайських відносин провів розмову із президентом країни

Президент України Володимир Зеленський уперше в історії двосторонніх українсько-парагвайських відносин провів телефонну розмову з президентом Парагваю Маріто Абдо Бенітесом.

"Підсилюємо взаємодію з регіоном Латинської Америки. Провів першу в історії українсько-парагвайських відносин розмову з президентом Парагваю Маріто Абдо Бенітесом. Плідні та конструктивні переговори з ще одним другом України. Цінуємо підтримку Парагваю на міжнародних майданчиках", - написав Зеленський у твіттері в середу.

 

 

 

Теги: #президент #україна #парагвай #розмова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:58 06.07.2022
Іспанія може виділити Україні EUR250 млн

Іспанія може виділити Україні EUR250 млн

10:42 06.07.2022
Прем'єр-міністр Ірландії прибув до Києва

Прем'єр-міністр Ірландії прибув до Києва

07:56 06.07.2022
Комітет Ради проситиме Венеціанську комісію відреагувати на законопроєкт РФ про приєднання до її території частин інших країн

Комітет Ради проситиме Венеціанську комісію відреагувати на законопроєкт РФ про приєднання до її території частин інших країн

06:58 06.07.2022
Туреччина намагатиметься за 10 днів вирішити питання про коридор для вивезення зерна з України - Ердоган

Туреччина намагатиметься за 10 днів вирішити питання про коридор для вивезення зерна з України - Ердоган

21:37 05.07.2022
Зеленський доручив голові Міноборони, начальнику Генштабу та головкому ЗСУ доповісти деталі обмеження пересування військовозобов'язаних

Зеленський доручив голові Міноборони, начальнику Генштабу та головкому ЗСУ доповісти деталі обмеження пересування військовозобов'язаних

20:07 05.07.2022
Американський актор Лів Шрайбер став послом благодійної платформи UNITED24

Американський актор Лів Шрайбер став послом благодійної платформи UNITED24

19:39 05.07.2022
Японія надіслала ООН $17 млн для вирішення проблем із українським зерном

Японія надіслала ООН $17 млн для вирішення проблем із українським зерном

19:12 05.07.2022
Україна отримає десять британських САУ в найближчі дні й тижні - Джонсон

Україна отримає десять британських САУ в найближчі дні й тижні - Джонсон

17:05 05.07.2022
Пріоритетом у фінансуванні СБ України під час війни залишається покриття дефіциту держбюджету – віцепрезидент

Пріоритетом у фінансуванні СБ України під час війни залишається покриття дефіциту держбюджету – віцепрезидент

21:40 04.07.2022
Україні завдано збитків у $95,5 млрд в результаті російської агресії

Україні завдано збитків у $95,5 млрд в результаті російської агресії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заявив, що має підтвердження про постачання до України потужної ППО

РФ має зупинити нелюдську, аморальну агресію проти України - прем'єр Ірландії

Зеленський заявив, що не має непорозумінь із Генштабом щодо обмеження переміщення військовозобов'язаних у межах країни

У районі залізничного вокзалу в Херсоні знищено склади російських окупантів - радник голови ОВА

У ЗСУ спростували поширену російськими пропагандистами інформацію про нібито знищення HIMARS

ОСТАННЄ

У Криворізькому районі горіли поля та степи після обстрілів окупантів

У Запорізькій області на касетному боєприпасі підірвався місцевий житель, він госпіталізований

Низка населених пунктів Запорізької області залишилися без газо- та водопостачання через бойові дії

На Львівщині затримали керівницю агентства з працевлаштування за сприяння у переправленні військовозобов'язаних за кордон

В окупованій частині Запорізької області виведено з ладу міст між селами Новобогданівка та Троїцьке

Зеленський заявив, що має підтвердження про постачання до України потужної ППО

Ірландія допоможе Україні з відновленням - прем'єр

РФ має зупинити нелюдську, аморальну агресію проти України - прем'єр Ірландії

Зеленський заявив, що не має непорозумінь із Генштабом щодо обмеження переміщення військовозобов'язаних у межах країни

Всесвітня туристична організація розглядає Україну для проведення наступного молодіжного саміту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА