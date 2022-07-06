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18:29 06.07.2022

Зеленський заявив, що має підтвердження про постачання до України потужної ППО

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Зеленський заявив, що має підтвердження про постачання до України потужної ППО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має у своєму розпорядженні підтвердження про майбутнє постачання до України від західних союзників потужної протиповітряної оборони.

"Як би не розгорталася війна на полі бою, пріоритет усе-таки - безпека неба. Це пріоритетно. Вже ніхто не чекає на ту чи іншу авіацію, але ми всі розраховуємо і маємо підтвердження, поки що теоретично, на прибуття до України потужної протиповітряної оборони", - заявив Зеленський на брифінгу з прем'єр-міністром Міхалом Мартіном у Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

Зокрема, за його словами, від таких постачань, які зможуть гарантувати безпеку людей від ракетного обстрілу, залежатиме і швидкість повернення додому вимушених переселенців, які втекли від російської війни.

"Це важливо. Тому що це дасть можливість повернутися додому жінкам, дітям. Дітям потрібно до шкіл, дорослим - до університетів, на роботу тощо. Можна довго говорити - які конкретно системи потрібні, скільки - все це є, все це передано дуже і дуже давно всім нашим партнерам", - додав він.

Він також зазначив, що повернення людей додому залежатиме від того, як увесь світ тиснутиме на Росію "санкційно, політично та допомогою з постачанням зброї Україні". Однак, за його словами, "Росія поки що обходить санкції, тому що все ще знаходяться союзники, які допомагають їй та її бізнесу".

Крім того, це залежатиме, на думку Зеленського, і від українців.

"Бо велика кількість людей розуміють, що краще, ніж удома, їм ніде не буде. Тому вони повертаються. Вони розуміють, що підтримувати наші ЗСУ, а - це заробітні плати тощо, підтримувати наших людей - це пенсії, соціальна допомога, можна лише працюючи. Тому що без податків у нас не буде бюджету", - сказав він, зазначивши, що нині відсоток вимушених переселенців, які повертаються до України, більший, ніж тих, хто виїжджає.

Теги: #ппо #зеленський

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