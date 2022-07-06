У ЗСУ спростували поширену російськими пропагандистами інформацію про нібито знищення HIMARS

Повідомлення про нібито знищення американської артилерійської системи HIMARS, яке російські пропагандисти активно розповсюджують, не відповідає дійсності, заявили у пресцентрі Угрупування об'єднаних сил.

"Російські пропагандисти активно поширюють неправдиві повідомлення про нібито знищення американської артилерійської системи HIMARS. Наголошуємо, що це повідомлення не відповідає дійсності і є нічим іншим, як фейком. Реактивні системи HIMARS, надані американськими партнерами, постійно завдають нищівного удару по стратегічно важливим пунктам противника, що призводить до колосальних втрат серед техніки, особового складу та забезпечення окупаційних військ", - йдеться у повідомленні у фейсбуці.

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