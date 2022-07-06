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15:42 06.07.2022

Генштаб скасував дію документа, який регулює порядок переміщень військовозобов'язаних у межах України - Залужний

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Генштаб скасував дію документа, який регулює порядок переміщень військовозобов'язаних у межах України - Залужний

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача Збройних сил України було ухвалено рішення про відміну Порядку надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) у воєнний час.

"Начальник Генерального штабу Збройних сил України з метою недопущення подальших маніпуляцій навколо цього питання прийняв рішення про відміну дії Порядку з відправкою на доопрацювання", - повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у телеграм-каналі.

Він зазначив, що спочатку документ стосувався виключно внутрішньої роботи ТЦК та СП і не створював зобов'язань, обмежень прав і свобод громадян України. Незважаючи на це, його поява в мережі спричинила численні маніпуляції, різночитання і навіть незаконні дії з перешкоджання переміщенню громадян, що стало підставою для дискредитації ЗСУ та військово-політичного керівництва держави.

"Оновлений документ буде розроблений на основі змін до законів України та підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють переміщення громадян в умовах воєнного стану. Наявна законодавча база не враховує сьогоднішніх реалій і не забезпечує ефективних мобілізаційних механізмів", - наголосив Залужний.

Як повідомлялося, Генштаб ЗСУ розробив порядок надання дозволу на виїзд військовозобов'язаним під час воєнного стану. Так, для виїзду за межі областей України, згідно з оприлюдненим документом, військовозобов'язані мали отримати дозвіл у територіальних центрах комплектування. Передбачалося, що такий дозвіл діятиме 30 діб, а надалі його знову можна буде отримати у ТЦК.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок доручив вищому військовому керівництву країни доповісти йому деталі обмеження пересування військовозобов'язаних.

"Доручив міністру оборони, начальнику Генштабу та головнокомандувачу ЗСУ завтра доповісти мені всі деталі щодо рішення про затвердження порядку отримання якихось дозволів для військовозобов'язаних, призовників і резервістів", - сказав Зеленський у відеозверненні у вівторок.

Він також попросив Генеральний штаб України "надалі не ухвалювати без нього таких рішень".

Група народних депутатів запропонувала законодавчо уточнити порядок виїзду призовників, військовозобов'язаних та резервістів із місця проживання в межах України, дозволивши їм безперешкодне переміщення країною. Відповідний законопроєкт №7522 зареєстровано у Верховній Раді 5 липня.

 

Теги: #генштаб #військові #переміщення #залужний

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