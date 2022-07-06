На Чернігівщині тимчасово відновлено 19 мостів – Чаус

У Чернігівській області за тимчасовою схемою відновлено 19 мостів із понад 25 зруйнованих унаслідок російської агресії, повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Понад два десятки, я не хочу називати точної цифри, скажімо так, "25+" мостів зруйновано внаслідок російської агресії, 19 відновлено. Але ми відновили їх за тимчасовою схемою", - сказав Чаус на онлайн брифінгу в середу.

За його словами, така схема дає змогу використовувати мости повноцінно. Чаус також повідомив, що вже розпочато роботи з відновлення деяких мостів як постійних споруд.

"Є сподівання, що протягом чотирьох-п'яти місяців, до морозів, ми відновимо ці мости, що дасть нам змогу прибрати тимчасові споруди, які важко буде використовувати взимку", - зазначив Чаус.

Він наголосив, що нині дорога машиною з Чернігова до Києва займає 1,5 години, як і в довоєнний час.

Говорячи про відновлення житлових будинків, знищених російськими окупантами в області, голова ОДА розповів про проведення технічного обстеження 25 багатоповерхівок, формування суми необхідних витрат.

"Декілька будинків нам доведеться знести, тому що вони непридатні для подальшої експлуатації. Як тимчасовий вихід - модульне містечко. Звісно, це виключно тимчасовий варіант. Тому що ми не хочемо, щоб люди жили постійно в такому житлі. Але якщо обирати між підвалами, у яких сьогодні ще перебувають люди у Чернігові, й модульним містечком, таки останній кращий", - зазначив Чаус.

Він нагадав, що внаслідок російської окупації практично знищено весь приватний сектор біля Чернігова та два десятки багатоповерхових житлових будинків у самому обласному центрі, не рахуючи пошкоджених будівель.