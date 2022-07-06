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11:45 06.07.2022

Омбудсмен звернувся до Зеленського у зв'язку з оприлюдненням Генштабом порядку виїзду військовозобов'язаних із місця проживання в межах України

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Омбудсмен звернувся до Зеленського у зв'язку з оприлюдненням Генштабом порядку виїзду військовозобов'язаних із місця проживання в межах України

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до президента України Володимира Зеленського у зв'язку з повідомленням Генерального штабу Збройних сил України про затвердження Порядку надання громадянам України, які перебувають на військовому обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, дозволу на виїзд за межі області, де зареєстровані такі особи.

"Викликає занепокоєння відсутність у наказі чіткої регламентації щодо меж регіону, для виїзду за межі якого потрібен такий дозвіл, та мети такого виїзду, адже значна кількість населення, зокрема тих, що проживає у приміській зоні, працює на постійній основі у містах (тобто поза межами місця свого проживання). Не передбачені наказом і екстрені випадки, коли такий виїзд для військовозобов’язаного є нагальним і не потребує зволікань (смерть чи хвороба рідних, термінові відрядження по роботі тощо)", - повідомляє пресслужба омбудсмена в телеграм-каналі.

Зазначається також, що розробники положення не врахували спроможність ТЦК та СП (які й до повномасштабної агресії мали можливість приймати відвідувачів раз на тиждень) на опрацювання звернень охочих отримати відповідні дозволи.

Окремо омбудсмен звернув увагу на те, що публікація порядку викликала бурхливі обговорення та неоднозначну реакцію в суспільстві через можливі негативні соціально-економічні наслідки в разі реалізації його положень.

"Тобто під час опрацювання наказу не дотримано однієї зі складових принципу верховенства права – принципу правової визначеності, який гарантує забезпечення легкості з’ясування змісту права і можливість скористатися цим правом у разі необхідності, що з урахуванням зазначеного вище може становити реальну загрозу дотриманню конституційних прав і свобод громадян України, зокрема на свободу переміщення і на працю, та, як наслідок, достатній рівень життя і безпосередньо військовозобов’язаних, і членів їхніх сімей, а також становить певні корупційні ризики, що є неприйнятним", - наголосив Лубінець.

З урахуванням значного суспільного резонансу та з метою запобігання можливому порушенню прав громадян України омбудсмен просить про невідкладне втручання президента України як гаранта дотримання Конституції України, прав і свобод людини та громадянина для вирішення цієї ситуації.

Як повідомлялося, Генштаб ЗСУ розробив порядок надання дозволу на виїзд військовозобов'язаним під час воєнного стану. Так, для виїзду за межі областей України вони мають отримати дозвіл у територіальних центрах комплектування. Такий дозвіл діятиме 30 діб, а надалі його знову можна буде отримати в ТЦК.

Теги: #омбудсмен #військовозобовязані

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