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11:02 06.07.2022

Голова ОВА: Незважаючи на захоплення майже всієї території Луганщини, у двох населених пунктах - запеклі бої

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Голова ОВА: Незважаючи на захоплення майже всієї території Луганщини, у двох населених пунктах - запеклі бої

Незважаючи на захоплення російськими окупантами майже всієї території Луганської області, у двох населених пунктах усе ще тривають запеклі бої, заявив голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай.

"Ситуація, на жаль, дуже складна. Але те, що росіяни прозвітували про те, що вони захопили повністю всю область, – це не зовсім так. Тому що Луганщина досі бореться: майже всю територію захоплено, але у двох населених пунктах усе одно точаться запеклі бої. І не можна сказати, що (російські окупанти – ІФ) прямо вийшли на 100% адміністративного кордону Луганської області", – сказав він на брифінгу в Медіацентрі "Україна" в середу.

За його словами, російська армія постійно отримує певні резерви, нову техніку, величезну кількість боєкомплекту для артилерії та "обстрілює там усе повністю з ранку до ночі, намагається налагодити стабільні переправи, тобто хоче завершити повну окупацію Луганської області".

Теги: #бої #луганська

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