Події

08:29 06.07.2022

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 346 дітей, 645 – поранено

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У результаті агресії РФ в Україні загинуло 346 дітей, 645 – поранено

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 346 дітей, понад 645 – поранено, повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

"Станом на ранок 6 липня 2022 року понад 991 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 346 дітей загинуло та понад 645 поранено. Найбільше постраждали дітей у Донецькій області – 346, Харківській – 186, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31", - сказано у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Ці цифри є не остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Стало відомо про смерть 4-річної дівчинки, яка була тяжко поранена 3 липня внаслідок обстрілу агресором м. Бахмут Донецької області.

5 липня окупанти обстріляли смт Печеніги Чугуївського району Харківської області. Поранення отримав 2-річний хлопчик.

Через бомбардування та обстріли ЗС РФ пошкоджено 2108 навчальних закладів, 215 - зруйновано повністю.

 

 

 

Теги: #діти #жертви #війна

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