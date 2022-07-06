Минулої доби від обстрілів загинули п’ять жителів Донецької області, 21 людину поранено

Минулої доби в результаті обстрілів населених пунктів Донецької області загинули 5 людей, ще 21 особа поранена, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 5 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу: 2 в Авдіївці, 1 у Слов'янську, 1 у Красногорівці та 1 у Кураховому. Ще 21 людина отримала поранення", - написав голова ОВА у телеграм-каналі в середу вранці.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.