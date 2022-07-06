Події

07:05 06.07.2022

Фонд Пінчука закупив 12 пікапів і передав їх двом бригадам ЗСУ

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Фонд Пінчука закупив 12 пікапів і передав їх двом бригадам ЗСУ

Благодійний фонд Віктора Пінчука закупив у Європі 12 пікапів і передав їх двом бригадам Збройних сил України.

Згідно з пресрелізом фонду у вівторок, перед переданням на бойові позиції було здійснено технічну діагностику ходової частини, замінено гальма, мастило, авто пофарбовано відповідно до вимог маскування та заправлено.

При цьому наголошується, що передання машин – частина системної підтримки підрозділів ЗСУ та ТРО, яку надає Фонд Віктора Пінчука з перших днів повномасштабного вторгнення. Під патронатом фонду - п'ять військових частин, що захищають Україну на півдні та сході, та два окремі батальйони територіальної оборони.

Кожній військовій частині надається адресна допомога, враховуючи поточні бойові завдання та матеріально-технічне забезпечення підрозділу, тому обсяг і склад підтримки варіюються. Найбільша потреба - в різних приладах для розвідки, військовій оптиці, засобах супутникового зв'язку й автомобілях. До закупівлі підключені досвідчені фахівці, здатні швидко знайти робочі варіанти, а після експертної оцінки військових і оплати рахунку організувати логістику з будь-якої точки світу.

"Бригади, якими займається Фонд Віктора Пінчука, виконують різні завдання, тому й запити в них різні. Ми вже виконали кілька військових запитів на специфічну оптику, засоби зв'язку, багатофункціональні безпілотники та іншу техніку. Але наша робота триває. Сьогодні посилюємо машини піхотинців, солдати будуть більш мобільними, що важливо. Машини відшукували протягом місяця по одній у Європі, переганяли до Дніпра, де ретельно перевірили технічний стан, виправили найдрібніші дефекти та перефарбували. Тепер це військові пікапи", - пояснила директорка з комунікацій "Інтерпайпу" Людмила Новак, яку цитує пресслужба.

Загалом від початку війни Фонди Віктора та Олени Пінчуків разом із "Інтерпайпом" спрямували понад $35 млн на допомогу армії та цивільному населенню.

Теги: #фонд #техніка #зсу #закупівлі #пінчук

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