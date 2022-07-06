Події

07:00 06.07.2022

Українська ППО збила три крилаті ракети, запущені з акваторії Чорного моря, - Командування ПС ЗСУ

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Українська ППО збила три крилаті ракети, запущені з акваторії Чорного моря, - Командування ПС ЗСУ

Підрозділи повітряного командування ''Захід'' збили три ворожі крилаті ракети, запущені з акваторії Чорного моря, повідомляє Командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Сьогодні близько 20:00 російські окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування з акваторії Чорного моря. Підрозділи протиповітряної оборони ПвК ''Захід'' збили три ракети ворога", - зазначено в повідомленні, розміщеному на сторінці у фейсбуці у вівторок.

 

Теги: #повітря #ракети #ураження

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