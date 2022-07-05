Окупанти обстріляли Печеніги на Харківщині, поранено дворічну дитину та дорослого - прокуратура

У вівторок, 5 липня, близько 18:00 російські окупаційні війська обстріляли смт. Печеніги (Чугуївський район Харківської області), внаслідок чого поранено двох людей, повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"Унаслідок обстрілу поранено двох мирних жителів, серед яких хлопчик віком 1 рік 11 місяців і 64-річний чоловік. Також пошкоджено житлові будинки", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Досудове розслідування проводить Чугуївське районне управління поліції. Надалі матеріали кримінального провадження буде передано за підслідністю до УСБУ в Харківській області. Процесуальне керівництво – Чугуївська окружна прокуратура.