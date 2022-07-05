Події

21:50 05.07.2022

Зеленський: Наше завдання – вже цього року дати українцям базовий захист від ракетних ударів

2 хв читати
Зеленський: Наше завдання – вже цього року дати українцям базовий захист від ракетних ударів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завданням для держави є дати вже цього року українцям базовий захист від ракетних ударів.

"Це завдання-максимум для нашої держави - вже цього року дати базову безпеку для українців, базовий захист від ракетних ударів", - сказав він у відеозверненні у вівторок увечері.

"Вночі 5 липня майже по всій території нашої держави було оголошено повітряну тривогу. До цього в столиці та деяких областях тривоги не було вже певний час, і деякі відчували себе навіть особливо тривожно через таку незвичайну тишу", - сказав Зеленський.

За його словами, "насправді не варто себе накручувати. Не варто шукати логіки в діях терористів. Російська армія не робить жодних пауз. У неї одне завдання – забрати життя у народу, залякати людей, щоби навіть кілька днів без повітряної тривоги вже відчувалися як частина терору. І ось сьогодні ввечері Київ і знову майже вся Україна – з повітряною тривогою. На цей час є удари по Хмельниччині: жертви, поранені – зараз уточнюються".

"Наше з вами завдання - триматися, берегти себе, зокрема берегти свої емоції, максимально допомагати обороні країни, захищати державу, скільки потрібно для нашої перемоги", - сказав глава держави.

За словами президента, частину ракет вдалося збити нашим протиповітряним силам. "І ми жодного дня не скорочували і не скорочуватимемо нашу дипломатичну активність, щоб отримати для України сучасні та достатні протиракетні системи", - заявив президент.

 

 

Теги: #завдання #ппо #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:14 05.07.2022
Зеленський обговорив із Джонсоном продовольчу безпеку для світу та гарантії безпеки для України

Зеленський обговорив із Джонсоном продовольчу безпеку для світу та гарантії безпеки для України

13:36 05.07.2022
Президент України та прем'єр Швеції погодили спільну заяву

Президент України та прем'єр Швеції погодили спільну заяву

12:56 05.07.2022
Зеленський вірить, що втягування Білорусі у війну можна уникнути

Зеленський вірить, що втягування Білорусі у війну можна уникнути

12:36 05.07.2022
Відповіддю на виклики в Європі можуть бути більше об'єднання та гарантії безпеки - Зеленський

Відповіддю на виклики в Європі можуть бути більше об'єднання та гарантії безпеки - Зеленський

08:50 05.07.2022
Українська ППО збила шість ракет над Дніпропетровською областю

Українська ППО збила шість ракет над Дніпропетровською областю

20:56 04.07.2022
Україна веде переговори з Туреччиною та ООН щодо експорту зерна - Зеленський

Україна веде переговори з Туреччиною та ООН щодо експорту зерна - Зеленський

18:21 04.07.2022
Зеленський привітав поліцейських із професійним святом та вручив нагороди

Зеленський привітав поліцейських із професійним святом та вручив нагороди

16:44 04.07.2022
Зеленський запросив до України тих, хто працює в країні та кого він "не бачив з початку війни"

Зеленський запросив до України тих, хто працює в країні та кого він "не бачив з початку війни"

16:13 04.07.2022
Зеленський в Університеті Токіо: Національна ідея Росії – це війна, України – це мир

Зеленський в Університеті Токіо: Національна ідея Росії – це війна, України – це мир

16:09 04.07.2022
Зеленський назвав основні засади відновлення України, зокрема безпеку, технологічність, екологічність, безбар'єрність, прозорість

Зеленський назвав основні засади відновлення України, зокрема безпеку, технологічність, екологічність, безбар'єрність, прозорість

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив голові Міноборони, начальнику Генштабу та головкому ЗСУ доповісти деталі обмеження пересування військовозобов'язаних

У Львові комунальні служби ліквідують наслідки сильної зливи – Садовий

Пляжі на Одещині не будуть відкриті цього літа – голова ОВА

Для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у ТЦК - Генштаб ЗСУ

Україна створює запас модульних котелень та генераторів - прем'єр

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли Печеніги на Харківщині, поранено дворічну дитину та дорослого - прокуратура

Унаслідок ракетного удару по Хмельниччині одна людина поранена – голова громади

Глави Мінфіну та МОЗ Великої Британії подали у відставку

Зеленський доручив голові Міноборони, начальнику Генштабу та головкому ЗСУ доповісти деталі обмеження пересування військовозобов'язаних

Депутати пропонують законодавчо уточнити порядок виїзду призовників, військовозобов'язаних і резервістів з місця проживання в межах України

Зв'язок із супутником CAPSTONE, що летить до Місяця, перервався - NASA

Глава Хмельницької ОВА повідомляє про три "прильоти" у Хмельницькому районі

У Львові комунальні служби ліквідують наслідки сильної зливи – Садовий

У Києві зареєстровано випадок захворювання на ботулізм

Мер Хмельницького Симчишин повідомляє про "прильоти" у Хмельницькому районі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА