Зеленський: Наше завдання – вже цього року дати українцям базовий захист від ракетних ударів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завданням для держави є дати вже цього року українцям базовий захист від ракетних ударів.

"Це завдання-максимум для нашої держави - вже цього року дати базову безпеку для українців, базовий захист від ракетних ударів", - сказав він у відеозверненні у вівторок увечері.

"Вночі 5 липня майже по всій території нашої держави було оголошено повітряну тривогу. До цього в столиці та деяких областях тривоги не було вже певний час, і деякі відчували себе навіть особливо тривожно через таку незвичайну тишу", - сказав Зеленський.

За його словами, "насправді не варто себе накручувати. Не варто шукати логіки в діях терористів. Російська армія не робить жодних пауз. У неї одне завдання – забрати життя у народу, залякати людей, щоби навіть кілька днів без повітряної тривоги вже відчувалися як частина терору. І ось сьогодні ввечері Київ і знову майже вся Україна – з повітряною тривогою. На цей час є удари по Хмельниччині: жертви, поранені – зараз уточнюються".

"Наше з вами завдання - триматися, берегти себе, зокрема берегти свої емоції, максимально допомагати обороні країни, захищати державу, скільки потрібно для нашої перемоги", - сказав глава держави.

За словами президента, частину ракет вдалося збити нашим протиповітряним силам. "І ми жодного дня не скорочували і не скорочуватимемо нашу дипломатичну активність, щоб отримати для України сучасні та достатні протиракетні системи", - заявив президент.