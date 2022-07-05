Арахамія в Лугано: Україні варто разом із партнерами передбачити можливість страхування ризиків для бізнесу під час війни

Україні варто разом із партнерами передбачити можливість страхування ризиків під час реалізації бізнес-проєктів під час бойових дій, заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Для всіх проєктів на початкових фазах потрібні заходи для страхування їхніх ризиків. Не знаю, чи зможуть міжнародні фінансові установи фінансувати якісь проєкти в Україні, якщо вони не матимуть покриття ризиків на початкових етапах через те, що тривають бойові дії. Я думаю, що це більше завдання для влади – бізнес не зможе вирішити цю проблему", – сказав він на конференції з питань відновлення України у Лугано у вівторок.

За його словами, необхідно налагодити співпрацю між "європейськими, американськими, канадськими, австралійськими та іншими партнерами: нам потрібно створити спільну таку колегію чи групу, чи якесь управління та напрацювати єдиний продукт, що покриває ці ризики".

У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна та її міжнародні партнери розуміють, що механізм страхування військових ризиків – це запорука розвитку бізнесу та приходу в Україну інвесторів.

Коментуючи тему військового страхування, виконавчий директор ЦЕС Гліб Вишлінський зазначив, що ще до повномасштабної війни Росії проти України в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій було обговорено питання страхування військово-політичних ризиків для розвитку економіки в підконтрольних Донецькій та Луганській областях.

"Але реалізація цієї ідеї – нетривіальне завдання. Можливе страхування через MIGA групи Світового банку, можливий механізм державних гарантій від великих країн для своїх інвесторів, можливий стандартизований продукт від приватних страхових компаній. Це один із тих складних напрямів, де потрібна велика підготовча робота, але без будь-якого відновлення приватного сектора не буде можливим. Радий, що політичні керівники країни це розуміють", – написав Вишлінський у Фейсбуці.