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19:24 05.07.2022

Для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у ТЦК

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Для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у ТЦК

Для виїзду за межі областей України військовозобов'язані мають отримати дозвіл у територіальних центрах комплектування, повідомив полковник Генерального штабу Збройних сил України Олександр Хлись.

"Якщо в межах області - не треба. Якщо в межах міста Києва та Київської області - теж не треба. Якщо людина виїжджає за межі області вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані та отримати такий дозвіл", - сказав Хлись в ефірі телемарафону у вівторок.

Він зазначив, що в Генштабі ЗСУ не вважають, що така кількість людей буде занадто великою.

За його словами, цей захід стосується військовозобов'язаних, оскільки зараз призов йде щодо мобілізації саме цієї категорії осіб.

"Він також дається для призовників, але цю категорію ми зараз не закликаємо. Це ті громадяни, які навчаються у вищих навчальних закладах та здобувають освіту", - розповів Хлись.

Він додав, що такий дозвіл діятиме 30 діб, а надалі такий дозвіл знову можна буде отримати до ТЦК.

 

 

Теги: #дозвіл #виїзд #військовозобовязані

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