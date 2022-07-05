Мінінфраструктури планує збільшити пропускну здатність дунайських портів у 1,7 раза – до 25 млн т/рік

Пропускну здатність українських портів на Дунаї заплановано збільшити в 1,7 раза - до 25 млн тонн на рік, повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков під час форуму у Лугано (Швейцарія) у вівторок.

"Ми розпочали з 400 тис. тонн у березні, а зараз 1,5 млн тонн, яких ми досягли. І ми цього досягли з обмеженими ресурсами та інвестиціями", - сказав він.

Так, у планах Мінінфраструктури модернізація портів "Ізмаїл", "Рені", "Усть-Дунайськ", будівництво нових терміналів зокрема мультимодальних) та хабів, залучення приватних інвестицій для будівництва терміналів.

Також у планах розвитку дунайських портів - днопоглиблення; подальша реалізація проєкту глибоководної навігації "Дунай-Чорне море"; будівництво флоту внутрішнього плавання; ремонт та модернізація наявного парку; залучення уживаного парку для максимально швидкого ефекту; будівництво та модернізація під'їзних залізничних колій; пряме залізничне сполучення; створення умов для безперешкодного дорожнього сполучення.

За даними зі слайду в презентації Кубракова, необхідні інвестиції для реалізації цих проектів - $200 млн.