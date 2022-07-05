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14:26 05.07.2022

Європарламент проголосує 1 млрд євро першого траншу нового макрофіну для України 7 липня

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Європарламент проголосує 1 млрд євро першого траншу нового макрофіну для України 7 липня

Європейський парламент проголосує за терміновою процедурою пропозицію Європейської комісії виділити Україні 1 млрд євро першого траншу нової макрофінансової допомоги Україні вже 7 липня.

Голосування за внесення цього питання до порядку денного відбулося у вівторок у межах пленарного засідання Європейського парламенту.

Депутати голосували простим підняттям рук.

Окрім того, до порядку денного також за терміновою процедурою було внесено тимчасові заходи щодо водійських документів, виданих Україною через вторгнення Росії в Україну, та виявлення порушень обмежувальних заходів Союзу як злочинів, передбачених статтею 83(1) Договору про функціонування ЄС. Голосування щодо цих питань також відбудеться 7 липня.

Далі рішення про виділення 1 млрд євро має затвердити Європейська рада.

Напередодні, 4 липня, у Лугано (Швейцарія), виступаючи на міжнародній Конференції високого рівня з відновлення України виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що перший транш нової програми макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1 млрд євро надійде вже до початку літніх канікул. "Ми наразі працюємо, щоб надати подальшу нову програму макрофінансової допомоги у розмірі 9 млрд євро. Перша частина надійде до літніх канікул. Це 1 млрд євро після затвердження Європейським парламентом та державами-членами (мається на увазі Рада)", - зазначив Домбровскіс.

Теги: #європарламент #макрофіндопомога

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