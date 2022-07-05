Унаслідок ракетних ударів по Миколаєву постраждали сім багатоповерхівок, деякі мешканці дістали легких поранень - мер

За попередньою інформацією про наслідки ранкових ракетних ударів по Миколаєву, постраждали сім житлових будинків, деякі мешканці зазнали легких поранень, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Знову через обстріли постраждали житлові будинки. Вибуховою хвилею та уламками у семи багатоповерхівках вибило більше ніж 200 вікон, у під'їздах пошкодило вхідні двері, у деяких квартирах людям довелось вирізати замки, щоб вибратись із помешкання", - написав він у телеграм-каналі.

Деякі мешканці дістали легких поранень, тож від медичної допомоги відмовилися. На місці працюють правоохоронці.